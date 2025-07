Turbo Kid für Switch terminiert

Entwickler und Publisher Outerminds hat einen Releasetermin für die Switch-Version von "Turbo Kid" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Konkret ist "Turbo Kid" ab 5. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Einen fast zwei Minuten langen Release Date Trailer bekommen wir sogar schon jetzt gezeigt.

Inhaltlich verbindet "Turbo Kid" blutiges Metroidvania-Gameplay mit nostalgischem Achtziger-Jahre-Flair und setzt die Geschichte des gleichnamigen Films fort. Wir schlüpfen darin in die Rolle eines jungen Helden, der mit seinem BMX-Rad durch eine gnadenlose Postapokalypse rast.

"Turbo Kid" erschien bereits am 10. April 2024 für den PC. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X sollen desweiteren noch in diesem Jahr bedient werden.