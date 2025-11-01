Turok 2: Seeds of Evil – Remaster des Klassikers auf PS5 und Xbox Series verfügbar

Das 2017 erschienene Remaster des Nintendo 64 Originals aus dem Jahr 1998, "Turok 2: Seeds of Evil", ist in nativen Versionen nun auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Zuvor war der 'damals' überaus erfolgreiche Shooter als Version für die Vorgängerkonsolen PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Remake des Originalspiels "Turok: Dinosaur Hunter" und "Turok 3" sind bereits auf Sonys und Microsofts aktuelle Konsolen verfügbar. Das Prequel "Turok: Evolution" wurde allerdings noch nicht bedient. Hier gibt es einen frischen Trailer zu "Turok 2: Seeds of Evil":

Über Turok 2: Seeds of Evil

"Nachdem Turok den Veteranen besiegt hat, wirft er das Chronozepter in einen brodelnden Vulkan, um es zu zerstören. Leider erweckt die Explosion eine noch weitaus tödlichere Macht zum Leben – DER PRIMAT. Erneut liegt es in der Hand von Turok, den Frieden im Land wiederherzustellen und den Primaten davon abzuhalten, die Erde mit der Unterwelt zu vereinen.

DER DINO-JÄGER KEHRT ZURÜCK

Kämpfe gegen 35 verschieden Arten von Gegnern mit wackligen Bäuchen, funkelnden Augen, um sich greifenden Tentakeln und schnappenden Kiefern. Von prähistorischen Raptoren hinzu weiterentwickelten Fleischfressern bis zu deinem letzten Kampf gegen die Mutter aller Bestien – du willst sie alle besiegen! Deine Feinde sind intelligent! Sie sind klug genug, um in Gruppen anzugreifen, um zu fliehen, wenn sie in Unterzahl sind und um sich in Deckung zu bringen, wenn sie beschossen werden. Deine Feinde zucken und verkrampfen unterschiedlich, abhängig von der Körperstelle an der sie getroffen wurden.

Überarbeitete Standorte

Erobere 6 fesselnde Quest-Levels einschliesslich des HAFENS VON ADIA, DER TOTENSÜMPFE und DER HÖHLE DER BLINDEN.

Über 20 Waffen

Entlade mehrere abprallende Schrotpatronen mit dem SCHREDDER. Schicke Gehirne mit dem Schädelbohrer ZEREBRAL-BOHRER, einer Lieblingswaffe der Nutzer, auf die Reise. Mach deine Gegner platt, indem du einen bewaffneten Trizeratops reitest!"