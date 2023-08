Im Trubel der gestrigen Opening Night Live ist dezent untergegangen, dass auf der gamescom auch das Comeback von "Turok 3: Shadow of Oblivion" angekündigt wurde. Einen Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

Demnach geben die Nightdive Studios bekannt, dass "Turok 3: Shadow of Oblivion" am 14. November auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC erscheint. Auf den Konsolen von Microsoft und Sony sowie dem PC wird 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde versprochen.

"Turok 3: Shadow of Oblivion" wurde in PAL-Gefilden ursprünglich am 8. September 2000 für das Nintendo 64 veröffentlicht.