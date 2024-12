Turok: Origins für Xbox, PlayStation und PC angekündigt

Bald können wir zurück in die "Lost Lands" kehren, denn Saber Interactive hat gerade in Kooperation mit Universal Products & Experiences "Turok: Origins" angekündigt. Der neue Ableger in dem Dinosaurier-Franchise soll zu einem noch nicht festgelegten Termin für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Erstmals begeisterte das Franchise Gamer weltweit 1997 mit "Turok: Dinosaur Hunter". Der letzte Eintrag der Serie erschien mit "Turok: Escape from the Lost Valley" vor über fünf Jahren. Hier seht ihr den Ankündigungstrailer sowie eine Beschreibung des Spiels:

Über Turok: Origins

"Schlüpfe in die Rolle der legendären Turok-Krieger und kämpfe gegen erbarmungslose Dinosaurier und eine schreckliche ausserirdische Bedrohung, die alles menschliche Leben in der Galaxie vernichten will. Entfessle verheerende Angriffe mit deinen Waffen und Fähigkeiten und nutze die DNA deiner gefallenen Feinde, um dein Arsenal zu verbessern.

Begib dich auf ein Abenteuer mit hohem Einsatz – allein oder mit Freunden – um Geheimnisse zu lüften, die den Schlüssel zur Rettung der Menschheit birgt.