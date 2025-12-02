Turok Origins: Gerücht zum Erscheinungszeitraum

Seit seiner offiziellen Enthüllung ist "Turok Origins" ohne einen Releasezeitraum oder ein entsprechendes Fenster. Aktuell gibt es jedoch höchst interessante Gerüchte dazu, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Demnach hat ein Sound Designer bei Saber Interactive, welcher momentan an "Turok Origins" arbeitet, in seinem LinkedIn-Profil ein Releasefenster für den Ego-Shooter genannt. So soll dieser angeblich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Saber Interactive hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert weswegen wir diese Angabe als Gerücht verbuchen und mit Vorsicht geniessen müssen. Plausibel klingt sie aber allemal.

"Turok Origins" war im Rahmen der Game Awards mi vergangenen Jahr mit einem Trailer offiziell vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Turok Origins" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.