Turok Origins: Packender Gameplay-Trailer

Saber Interactive präsentiert einen neuen Gameplay-Trailer zu "Turok Origins". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns 47 Sekunden lang frische Einblicke in "Turok Origins" geboten. Dabei lernen wir etwa die Spielwelt kennen und bekommen das Gameplay-Grundgerüst erklärt. Insgesamt scheint der Dino-Shooter dabei den Sprung vom Nintendo 64 in die Moderne gut überstanden zu haben.

Das jüngste Lebenszeichen von "Turok Origins" gab es beim diesjährigen Summer Game Fest im Juni. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Turok Origins" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.