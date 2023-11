Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford auf Disney+

"Indiana Jones und das Rad des Schicksals", der letzte Teil der beliebten Franchise von Lucasfilm, wird ab 15. Dezember 2023 exklusiv auf Disney+ zum Streamen zur Verfügung stehen. "Zeitlose Helden", ein Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der die Entstehung des legendären Archäologen zeigt, wird ebenfalls am gleichen Tag auf Disney+ erscheinen.

"Zeitlose Helden", unter der Regie des renommierten Dokumentarfilmers Laurent Bouzereau, durchleuchtet Harrison Fords bis heute anhaltende Anziehungskraft und seinen Werdegang, einschliesslich seines Einstiegs in die Unterhaltungsbranche, seiner Rolle in der kultigen "Indiana Jones"-Reihe und der Wirkung und Inspiration, die von den Filmen ausgehen. Die Dokumentation gibt ausserdem einen detaillierten Einblick auf einen unglaublichen Moment in der Filmgeschichte, als Steven Spielberg und George Lucas ein erstaunliches, kreatives Team zusammenstellten, um gemeinsam einen weiteren filmischen Massstab zu setzen. Es enthält zudem nie zuvor gesehenes Filmmaterial und Interviews mit Ford, Spielberg, Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, James Mangold und vielen anderen.

Laurent Bouzereau ist preisgekrönter Filmemacher und Bestsellerautor. Zu seinen Werken gehören die HBO-Dokumentarfilme "Mama's Boy", basierend auf den Bestseller-Memoiren von Dustin Lance Black, und "Natalie Wood: What Remains Behind" (Sundance 2020) sowie die gefeierte Netflix/Amblin Serie "Five Came Back", die von Steven Spielberg produziert wurde und für die Meryl Streep als Sprecherin einen Emmy gewann.

"Indiana Jones und das Rad des Schicksals", der in der Deutschschweiz am 29. Juni in die Kinos kam und weltweit über 380 Millionen Dollar einspielte, ist ein grosses, weltumspannendes, spektakuläres Action-Abenteuer mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore und Mads Mikkelsen in den Hauptrollen. Regie führt James Mangold, das Drehbuch stammt von Jez Butterworth & John-Henry Butterworth sowie David Koepp und James Mangold und basiert auf Charakteren von George Lucas und Philip Kaufman. Produziert ist der Film von Kathleen Kennedy, Frank Marshall und Simon Emanuel. Steven Spielberg und George Lucas fungieren als ausführende Produzenten. John Williams, der seit "Jäger des verlorenen Schatzes" von 1981 jedes Indy-Abenteuer vertont hat, komponiert auch diesmal die Musik.