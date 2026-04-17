Twin Shot Deluxe hat einen Termin

Nitrome Limited hat einen Erscheinungstermin für "Twin Shot Deluxe" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Twin Shot Deluxe" ab 30. April erhältlich. Als Plattformen werden die Switch und der PC angegeben. Unterschiede zwischen den beiden Fassungen scheinen nicht zu bestehen und weitere Umsetzungen, etwa für PS5 oder Xbox Series X, sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Ein Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "Twin Shot Deluxe" ein. Dieser zeigt hauptsächlich Gameplay, bietet aber auch kleinere Story-Schnipsel.

"Twin Shot Deluxe" war im Dezember 2025 angekündigt worden.