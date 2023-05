Neuauflage von Little Big Adventure 1 und 2 angekündigt

Entwicklerstudio 2.21 hat sich die Rechte von Adeline Softwares "Little Big Adventure" gesichert und vor Kurzem ein von Grund auf neu aufgelegtes Remaster der ersten zwei Teile angekündigt. Das erste Unreal Engine 5-Revival des Klassikers aus dem Jahr 1994 entsteht unter dem Titel "Twinsen's Little Big Adventure Remastered", wozu wir nun einen ersten Eindruck in Form eines Trailers bekommen:

Über Twinsen's Little Big Adventure Remastered

Zurück zu Twinsun

"Reise als Twinsen von Insel zu Insel, treffe seltsame Charaktere und entkomme Dr. Funfrocks bösen Klonen in dieser liebevoll überarbeiteten Version des klassischen Abenteuers aus Little Big Adventure / Relentless von 1994: Twinsens Abenteuer.

Twinsen, einst ein normaler Quetch auf der Zitadelleninsel, hat einen seltsamen Traum von der Zerstörung des Planeten und den verbotenen Göttinnen Sendells. Er wird in die Irrenanstalt gesteckt, um geheilt zu werden. Nach seiner Flucht wird er langsam zum Staatsfeind Nr. 1. Dann entdeckt er eine seltsame magische Tunika und eine Zauberkugel, die bald zu seinen besten Verbündeten in diesem epischen Abenteuer werden.

Twinsen's Little Big Adventure - Remastered wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet eine atemberaubende Grafik, verbesserte Musik und ein verbessertes, tiefergehendes Gameplay, das das ursprüngliche Little Big Adventure mit der neuesten Technologie der nächsten Generation wieder aufleben lässt.

Erstaunliche neue Grafiken

Unter der Leitung von Paulo Torinno, dem neuen Art Director der Twinsen-Serie, und Didier Chanfray, dem Schöpfer von Twinsen, bietet Twinsen’s Little Big Adventure – Remastered einen Einblick in Twinsun mit einer noch nie dagewesenen Genauigkeit. Flüssige Animationen, eine neue Verfolgerkamera und hochauflösende (bis zu 4K) Grafiken lassen die Inseln unglaublich aussehen und schaffen die Twinsun für eine neue Generation.

Überarbeitete Steuerung

Die analoge Steuerung bietet eine subtilere Kontrolle über Twinsen, und neue Tricks wie Ausweichen und die Möglichkeit, die Waffen sofort zu wechseln, eröffnen neue Möglichkeiten für einfallsreiches Speed-Running. Optional ist auch eine "Old School"-Tastatursteuerung verfügbar, so dass LBA-Puristen mit einer gewissen Vertrautheit loslegen können.

HD-Musik

Dank Philippe Vachey wurde der OST des Originalspiels sofort zum Klassiker. 30 Jahre später verdient sie eine HD-Version, um die Inseln von Twinsun neu zu verzaubern."