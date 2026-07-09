Twisted Tower erscheint im August

Publisher 3D Realms und Entwickler Atmos Games haben einen Erscheinungstermin für "Twisted Tower" bekanntgegeben. So können wir uns im August über den Ego-Shooter freuen.

Konkret wird "Twisted Tower" am 18. August veröffentlicht. Als Plattform wird dabei lediglich der PC angegeben. Konsolenfassungen des Ego-Shooters sind offenbar noch nicht angedacht, aber wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, kann sich so etwas auch sehr schnell ändern.

Einen Release Date Trailer zu "Twisted Tower" bekommen wir dagegen schon jetzt zu sehen. Dieser erklärt 51 Sekunden lang unter anderem, warum bei dem Titel konzeptionell gerne davon gesprochen wird, dass Willy Wonka auf "BioShock" trifft.

"Twisted Tower" war im September 2023 erstmals vorgestellt worden.