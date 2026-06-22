Two Point Hospital: Full Health Collection angekündigt

Publisher Sega und Entwickler Two Point Studios haben eine "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" für PS5, Xbox Series X und Switch 2 in Aussicht gestellt. Einen begleitenden Trailer gab es auch zu sehen.

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei der "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" um das Hauptspiel und sämtliche Erweiterungen. Ein konkreter Releasetermin für diese volle Packung wurde leider noch nicht genannt, aber er dürfte eigentlich nicht in sonderlich weiter Ferne liegen.

Einen Trailer zur "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" bekommen wir dagegen jetzt schon gezeigt. Darin stellt man uns 30 Sekunden lang im Stil einer Krankenhausdurchsage deren Inhalte vor.

"Two Point Hospital" erschien am 30. August 2018 für den PC. PS4, Xbox One und Switch folgten am 25. Februar 2020.