Two Point Hospital: Termin für die Full Health Collection

Publisher Sega und Entwickler Two Point Studios haben einen Erscheinungstermin für die "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" verkündet. Demnach wird diese im September verfügbar sein.

Konkret ist die "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" ab 16. September verfügbar. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und Switch 2 schon länger fest. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um das Hauptspiel und sämtliche Erweiterungen.

Einen neuen Release Date Trailer zur "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin gibt es 30 Sekunden lang deren zentrale Features im Stil einer Durchsage im Krankenhaus zu sehen. Passende In-Game-Sequenzen sind natürlich inklusive.

Die "Full Health Collection" von "Two Point Hospital" war im Juni angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Two Point Hospital" erschien am 30. August 2018 für den PC. PS4, Xbox One und Switch folgten am 25. Februar 2020.