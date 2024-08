Two Point Studios Limited und SEGA Europe Ltd haben heute "Two Point Museum" angekündigt. Im neuen Titel aus der "Two-Point"-Reihe sorgt ihr als Museumsdirektor dafür, dass im Museum alles reibungslos läuft und die Ausstellungsstücke perfekt zur Geltung kommen.

Schicke Experten auf Expeditionen, dekoriere Dinosaurierknochen und entdecke verblüffende Artefakte in dieser spannenden und innovativen Management-Simulation von den Schöpfern von "Two Point Hospital" und "Two Point Campu"s.

Über die brandneue Weltkarte wagst du dich in ferne, unentdeckte Gebiete, um ungewöhnliche Relikte in verschiedenen Stilen und Seltenheitsgraden für dein Museum zu finden.

Wenn du seltsame Ausstellungsstücke findest, ermutigt dich das Sternwertungssystem dazu, das Layout deines Museums abhängig von deinen Entdeckungen anzupassen. Du musst deine alten Sammlungen neu bewerten, deine neuen Funde ausstellen und deine Strategie anpassen, um dein Mega-Museum zur grössten Attraktion des Two Point Countys zu machen.

In "Two Point Museum" gibt es immer massenhaft zu tun. Du musst das Personal bei Laune halten, die Gäste unterhalten, reichlich Spenden sammeln … und dafür sorgen, dass die Kinder nicht auf den Ausstellungsstücken herumklettern.

*"Two Point Museum" wird für PC, PS5 und XBOX X/S veröffentlicht – weitere Infos zum Release folgen demnächst. *