Sega hat inzwischen einen Auszeichnungstrailer zu "Two Point Museum" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was "Two Point Museum" ausmacht. Dabei wird, wie bei diesem Trailerformat üblich, auf eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse gesetzt.

In "Two Point Museum" schlüpfen wir in die Rolle von Museumskuratoren, welche für die Erstellung, Erweiterung und Verwaltung einer breiten Palette von Ausstellungsstücken verantwortlich sind. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Besuchergruppen zu berücksichtigen.

"Two Point Museum" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.