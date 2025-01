Two Point Museum: Crashkurs für Museumsmanager

"Two Point Museum" entführt euch in eine Welt, in der Kunst und Chaos aufeinanderprallen und Exponate mit manchmal fragwürdigen Management-Entscheidungen kollidieren. Um angehenden Kuratorinnen und Kuratoren vor bösen Überraschungen zu bewahren, wenn sie sich ab dem 4. März 2025 – dem Launch-Tag von "Two Point Museum" – ihr ganz eigenes Museumsimperium aufbauen, hat der Publisher ein Video vorbereitet, das euch einen Überblick über die Feinheiten und Fallstricke des Managements gibt.

Ein Museum zu leiten, ist ein Balanceakt epischen Ausmasses. Einkünfte werden durch Ticketverkäufe, Spenden und die absolut nachvollziehbaren Preise im Souvenirladen erzielt. Doch Vorsicht! Expeditionen, Marketingkampagnen, Werkstätten, Dekorationen, Weiterbildungen und andere lästige Dinge verursachen Kosten, durch die man schnell rote Zahlen schreibt. Zum Glück kannst du zur Not auf Kredite oder Sponsoring-Angebote zurückgreifen, auch wenn sie eigene Risiken bergen.

"Two Point Museum" erscheint am 4. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox X/S.