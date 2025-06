Two Point Museum: Der Sommer bringt neue Inhalte

Two Point Museum-Spielende können sich diesen Sommer auf eine Fülle kostenloser Inhalte für die Museumsmanagement-Simulation freuen, beginnend mit den heutigen MIA Exhibits und dem Items-Update.

Die Hauptattraktion des Updates "Gedenkexponate und mehr" sind natürlich die Denkmale für Verschollene: personalisierte Objekte, die es der Museumsverwaltung und Gästen ermöglichen, Mitgliedern des Museumspersonals zu gedenken, die bei ihrer Arbeit verschollen sind. Ob Mitarbeitende auf der Jagd nach neuen Ausstellungsstücken verschwunden sind oder schlicht der völligen Missachtung der Arbeitsrechte des Countys zum Opfer gefallen sind – mit diesem Update wird für alle Ehemaligen ein Gedenkobjekt erzeugt, das deren Beiträgen zum Museum Tribut zollt.

Diese Denkmale können verschiedene Formen annehmen, von einfachen Tafeln zu riesigen Statuen, und zeigen den Namen des Mitarbeiternden, wie viele Jahre er oder sie für das Museum gearbeitet hat, und den Ort des Verschwindens. Diese Objekte können genauso wie normale Exponate von Gästen bewundert und je nach Wunsch und Kreativität in Szene gesetzt werden. So kann ein Ehrenmal in einem liebevoll gestalteten Gedenkgarten die Erinnerung an Vermisste bewahren … oder in eine vergessene Ecke im Museum gestopft werden.

Neuerungen bringt das "Gedenkexponate und mehr"-Update auch bei Expeditionen: Hier wurde die zugrundeliegende Zufallsgeneration angepasst. Dadurch sollte jedes Exponat jetzt auf einer bestimmten Anzahl von Expeditionen erscheinen, sodass es nicht länger nötig ist, die gleichen Expeditionen mehrmals zu wiederholen, um eine Sammlung zu vervollständigen. Dieses neue System wird zunächst an acht interessanten Expeditionszielen wie etwa den Eisigen Minen und Downtown von Nasslantis getestet. Wenn die Änderungen gut ankommen, werden sie dann für andere Expeditionsziele eingeführt.

Weiterhin bringt das Update neue Poster für den Souvenirladen und das Café, sechs neue Personalmerkmale, erhöhte Personal-ERF, die Möglichkeit, in der Werkstatt mehrere Frachtgüter auf einmal zu erzeugen sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen, Optimierungen und kleineren Änderungen. So werden Diebe nach einem erfolgreichen Raubzug jetzt Beutel auf dem Rücken tragen und beim Platzieren von Objekten mit Warteschlangen werden Fussstapfen angezeigt.

"Gedenkexponate und mehr" ist ab sofort für Two Point Museum auf Steam verfügbar. Andere Plattformen folgen in der kommenden Woche.

Kostenlose Sommerinhalte und arktisches Finale

Aber das ist noch nicht alles, was sich bei "Two Point Museum" tut. Kurz nach "Gedenkexponate und mehr"“ wird das kostenlose Sommer-Update folgen. Diese brandheisse Erweiterung fügt vorübergehend den Sonnengeküssten Bach, ein neues interessantes Expeditionsziel für den Knochengürtel, hinzu. Dort gibt es drei neue Fische zu fangen: den Segelfisch, den Eisflutscher und den Listigen Skink. Darüber hinaus erwarten Museumskuratoren verschiedene neue Objekte, darunter Dekoration, einen Eiscreme-Kiosk, eine Informationstafel, Tapeten, Fussböden und sogar ein neues Personaloutfit – alles, was man braucht, um gegen die Sommerhitze anzukommen! Aber Achtung! Wenn der Sommer vorbei ist, verschwinden diese Inhalte wie eine Fata Morgana.

Ende Juni sorgt der Entwickler dann mit einem arktischen Finale für Abkühlung, das in einer kostenlosen Erweiterung in "Das letzte Museum" in den Pointy Mountains führt. Dieser Standort stellt das Können von Two Point-Kuratoren auf die ultimative Probe, da er unter anderem nur über den Luftweg erreichbar ist und von weniger Gästen besucht wird. Um unter diesen Umständen die absolute Krönung ihrer Museumskarriere zu erschaffen, müssen Kuratoren mit der örtlichen Bevölkerung, den Yetis, zusammenarbeiten und das Rätsel des verschollenen Kurators lösen, dessen Verschwinden im Two Point County für einiges Aufsehen gesorgt hatte.