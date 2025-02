Two Point Museum: Kampf gegen Vandalen und Diebe

Zwölf Tage vor Erscheinen des Spiels und eine Woche vor Start der Frühzugangsphase wurde für "Two Point Museum" ein brandneuer Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt, wie Spieler ihr Museum gegen Banden von Banditen verteidigen und so ihre wertvollen Schätze beschützen können – im ersten Museumsverwaltungs-Simulator der Welt, der am Dienstag, dem 4. März, erscheint.

Aufgabe der Spieler ist es, ihre Museen in erfolgreiche und prestigeträchtige Kultureinrichtungen zu verwandeln. Dabei haben sie die Wahl zwischen fünf völlig unterschiedlichen Standorten im Two Point County und können Hunderte einzigartiger Ausstellungsstücke entdecken. Doch alles hat seinen Preis – je erfolgreicher ein Museum, desto anziehender wirkt es auf Diebe und Vandalen!