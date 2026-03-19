Two Point Museum: Kostenloses Update

Two Point Studios und SEGA Europe führen in Zusammenarbeit mit Rovio mit dem ab heute verfügbaren, kostenlosen neuen Update die kultig-chaotische Welt von "Angry Birds" in das Digiversum von "Two Point Museum" ein.

Das Digiversum ist eine Expeditionskarte in "Two Point Museum", die mit immer neuen Erweiterungen dazu einlädt, neue interessante Expeditionsziele, Ausstellungsstücke und Dekorationen aus verschiedenen Universen zu entdecken.

Mit dem neuesten Riss heisst es Federn lassen, denn dieses Mal werden die Angry Birds direkt ins Two Point County katapultiert. Mithilfe von Red und dem Rest der Bande können vogelbegeisterte Gäste begeistert und schelmische Böse Schweine davon abgehalten werden, quer durch die Museumsexponate zu trampeln. Der Riss bietet ausserdem Zugang zu neuen Bereichen wie der Schweineinsel, wo Entdecker Artefakte aus dem Universum von "Angry Birds" entdecken und das erste Vogel-Wildtier-Exponat des Spiels ausstellen können.

Neben dem "Angry Birds"-Digiversum können Kuratoren mit einem saisonalen Update mit brandneuen Objekten ihrem Museum einen frischen Anstrich verpassen. Neue interessante Expeditionsziele laden zu Abenteuern auf den Oster-Inseln ein, wo einige flauschige Kreaturen aus dem Winterschlaf erwacht sind und Spielern jetzt helfen können, neue Besucher in ihre Ausstellungen zu locken: die Eiersucher.

Das kostenlose Update ist jetzt verfügbar und wartet mit jeder Menge neuen Inhalten und allgemeinen Spielverbesserungen auf. Erfahrene Entdecker können sich Belohnungen für Kuratoren auf höheren Stufen der Museumsverwaltung holen, Picknicktische und andere Outdoor-Objekte treffen pünktlich zum Frühlingswetter ein und im Briny Bay tummelt sich das Leben, perfekt für Unterwasserwelt-Exponate. Mit all dem und mehr wird es ein leichtes Spiel, im Museum für reichlich Aktivität und frischen Wind zu sorgen.

Two Point Museum – Frühlings-Update: