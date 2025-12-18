Two Point Museum x Revenge of the Savage Planet

Two Point Studios und SEGA Europe laden euch heute in Zusammenarbeit mit Raccoon Logic Studios dazu ein, ihren inneren Weltraumkurator zu entfesseln – mit einem kostenlosen Update, das "Revenge of the Savage Planet" in die Welt von "Two Point Museum" holt.

Kuratoren können sich auf eine bunte ausserirdische Flora, ökologische Kuriositäten aller Arten und Kreaturen freuen, die es mit den Gesetzen der Physik – oder der Vernunft – nicht ganz so ernst nehmen. Dieser herrlich chaotische Mix kombiniert das irre Chaos von Raccoon Studios’ "Revenge of the Savage Planet" mit dem wuseligen Management-Wirrwar, das Two-Point-Fans so fürchten und lieben.

Das neueste Update ist jetzt auf PC, Xbox, PlayStation und Switch 2 verfügbar und öffnet in der Welt von "Two Point Museum" einen neuen Riss, der das Spiel in die fernsten Regionen des Digiversums befördert, wo ausserirdische Kuriositäten, bizarre Ökosysteme und irrwitzige Wissenschaft aufeinanderprallen.

Neben sechs brandneuen Exponaten gibt es auch neue Personalzimmer-Objekte zu entdecken, die ganz im Zeichen des "Teambuilding" stehen (und es mit der Sicherheit nicht ganz so genau nehmen). Kuratoren können eine High-Five-Maschine und ein Hamsterrad in Menschengrösse aufbauen und ihre Mitarbeiter mit brandneuen Outfits auf ihre interstellaren Pflichten vorbereiten – Helme optional, Vernunft überflüssig.

Ausserdem: Jetzt auf Nintendo Switch 2 erhältlich

Handheld-Kuratoren, die auf Nintendo Switch 2 unterwegs sind, können sich mit dem kostenlosen saisonalen Winter-Update für "Two Point Museum" und den kostenlosen Zooseum-Probeinhalten über festliches Flair und tierischen Trubel freuen.

Und im neuen Jahr geht es dann tierisch gut weiter, denn "Two Point Museum: Zooseum" öffnet im ersten Quartal 2026 auf Nintendo Switch 2 die Tore – für tierisches Chaos und wildes Gewusel "on the go"!