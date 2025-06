Erste kostenpflichtige Erweiterung für Two Point Museum vorgestellt

Entwickler Two Point Studios hat die erste kostenpflichtige Erweiterung für "Two Point Museum" in Aussicht gestellt. Konkret terminiert ist diese auch schon.

Demnach ist der "Fantasy Finds"-DLC ab 17. Juli für "Two Point Museum" verfügbar. In diesem geht es wahrhaft magisch zu. Der Trailer zeigt uns schonmal fast eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern, auf was wir uns inhaltlich einzustellen haben.

In "Two Point Museum" schlüpfen wir in die Rolle von Museumskuratoren, welche für die Erstellung, Erweiterung und Verwaltung einer breiten Palette von Ausstellungsstücken verantwortlich sind. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Besuchergruppen zu berücksichtigen.

"Two Point Museum" erschien am 4. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Nintendos Switch 2 wird ebenfalls noch bedient.