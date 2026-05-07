Two Point Museum: Kunst und Kurioses

Two Point Studios und SEGA Europe haben mit "Kunst und Kurioses" eine neue Erweiterung für "Two Point Museum" veröffentlicht. In diesem DLC könnt ihr im Two Point County eigene Kunstexponate sammeln und Ausstellungen gestalten.

Ihr habt die Möglichkeit, ein Atelier aufzubauen, in dem Experten originale Kunstwerke erschaffen. Diese Werke setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die ihr durch die Wahl des Mediums und des Experten gezielt anpassen könnt. Über eine neue Expeditionskarte, das Skizzenbuch von Zara Fitzpocket, lernen eure Fachleute zudem, unterschiedliche Emotionen bei den Besuchern hervorzurufen.

Zusätzlich könnt ihr bekannte Werke in einer speziellen Two-Point-Interpretation ausstellen:

"Two Point Gothic": Eine Abwandlung von American Gothic.

Eine Abwandlung von American Gothic. "Die Beständigkeit der Pizza-Verringerung": Inspiriert von Dalí, jedoch mit Pizzen statt Uhren.

Inspiriert von Dalí, jedoch mit Pizzen statt Uhren. Schachtel Trüffelschweine: Eine Neuinterpretation von Warhols Monroe-Werk.

Neben statischen Objekten bietet euch der DLC interaktive Inhalte wie Performancekunst oder die "Sketch-Show", die optisch an Musikvideos der 80er Jahre erinnert.

Parallel zur Veröffentlichung arbeiten die Entwickler mit der Organisation Mind für die Mental Health Awareness Week zusammen. Im Rahmen einer Spendenkampagne machen das Studio und verschiedene Streamer auf das Thema aufmerksam. Wenn ihr als Creator teilnehmen möchtet, könnt ihr euch über Discord oder die sozialen Kanäle des Studios melden.