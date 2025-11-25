Das Two Point Museum wird ausgebaut

Two Point Studios und SEGA Europe sorgen im Two Point County für ein tierisches Vergnügen – mit "Two Point Museum: Zooseum", dem bislang grössten DLC für die Museumsmanagement-Simulation Two Point Museum.

Die neue Erweiterung wird am 2. Dezember für PC, Xbox und PlayStation veröffentlicht und erscheint 2026 auch für Nintendo Switch 2.

Alle, die es vor lauter Spannung nicht mehr aushalten, können sich mit den kostenlosen Probeinhalten, die jetzt verfügbar sind, schon einen Vorgeschmack auf "Zooseum" holen, bevor der vollständige DLC nächsten Monat erscheint.

Die Probeinhalte lassen die Spieler einen ersten Blick auf ausgewählte Bereiche der neuen Erweiterung werfen, darunter der brandneue Museumsstandort "Silverbottom Park", der ersten Stern der Zooseum-Kampagne, ein neuer Wildtier-Experte sowie Dekorationen mit Wildtier-Thema und eine Auswahl an Zooseum-Plüschtieren, -Büchern, Onesies und Postern für den Souvenirladen!

In "Two Point Museum: Zooseum" haben die Spieler das Ziel, die wundervollsten bis wunderlichsten Wesen der Tierwelt – von der Periskopgiraffe bis hin zur Hüttenschnecke – zu retten, aufzupäppeln und auszustellen, um ihnen dann wieder die Freiheit zu schenken, wenn sie bei voller Gesundheit sind. Die Spieler müssen natürliche, immersive Lebensräume entwickeln, faszinierende, von der Tierwelt inspirierte Exponate entwickeln und die unbezähmbare Schönheit der Natur (samt der dazugehörigen Gerüche) mitten ins Herz des Two Point Countys bringen. Das alles erfordert jede Menge Mitgefühl, Kreativität und einen beträchtlichen Vorrat an Putzzubehör – ganz egal, ob man sich lieber um putzige Pelztierchen oder etwas mit deutlich schärferen Zähnen kümmert.

Inhalt des DLCs Two Point Museum: Zooseum

Brandneuer Museumsstandort im wunderschönen Silverbottom Park

Neuer Expertentyp: Wildtier-Experten

Neue Expeditionskarte: Fernab-Inseln

40+ Wildtier-Exponate, einschliesslich Lebensraumtiere und Terrarientiere

Brandneue 5-Sterne-Kampagne

Neue, putzige Objekte für den Souvenirladen

3 neue interaktive Ausstellungsstücke

Neue Themenobjekte und Dekorationen

2 neue Zimmertypen für Tiere: Lebensräume (Gehege) und Tierwohl

Mit neuen Einrichtungen, Themenoptionen und spannenden Gameplay-Überraschungen verwandelt Zooseum die Museen der Spieler in ein lebendiges Zentrum für Tierfreunde, Naturschützer und alle, die schon immer davon träumten, Zebrastreifen nicht nur auf der Strasse sondern live und in … äh … Farbe … am lebenden Tier zu sehen!