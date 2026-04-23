Two Point Museum: Neuer DLC

Two Point Studios und SEGA Europe haben für "Two Point Museum" den neuen DLC "Kunst und Kurioses" angekündigt. Die Erweiterung erscheint am Donnerstag, den 7. Mai, für PC, Xbox Series X|S und PS5. Eine Version für Nintendo Switch 2 folgt später.

In diesem DLC dreht sich alles um das Sammeln und Erstellen von Kunstexponaten. Ihr findet dort bekannte Werke in der Two-Point-Interpretation, wie etwa "Two Point Gothic", "Die Beständigkeit der Pizza-Verringerung" oder die "Schachtel Trüffelschweine". Neben statischen Werken könnt ihr eure Gäste mit interaktiven Erlebnissen wie Performancekunst oder einer monochromatischen Sketch-Show im Stil der 80er-Jahre unterhalten.

Eigene Kunstwerke erschaffen

Ihr habt die Möglichkeit, in einem neuen Atelier originale Kunstwerke in Auftrag zu geben. Dabei wählt ihr ein Medium und Experten mit passenden Eigenschaften aus, um bestimmte Gefühle bei den Besuchern auszulösen. Über eine neue Expeditionskarte in Form von Zara Fitzpockets Skizzenbuch lernen eure Experten zudem, weitere Emotionen in den Gästen zu wecken.

Die Inhalte von „Kunst und Kurioses“ in der Übersicht: