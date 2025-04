Two Point Museum erscheint auch für Switch 2

Sega hat eine Portierung von "Two Point Museum" in Aussicht gestellt. Sie erscheint noch irgendwann in diesem Jahr.

Ansonsten sind handfeste Informationen zur Switch-2-Fassung von "Two Point Museum" noch Mangelware. Eventuelle Unterschiede zu den bisherigen Versionen oder Exklusivinhalte wurden ebenfalls noch nicht bestätigt.

In "Two Point Museum" schlüpfen wir in die Rolle von Museumskuratoren, welche für die Erstellung, Erweiterung und Verwaltung einer breiten Palette von Ausstellungsstücken verantwortlich sind. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Besuchergruppen zu berücksichtigen.

"Two Point Museum" erschien am 4. März für PS5, Xbox Series X und den PC.