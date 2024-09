Two Point Museum terminiert

Publisher Sega und Entwickler Two Point Studios haben einen konkreten Releasetermin für "Two Point Museum" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis März nächsten Jahres gedulden.

Demnach erscheint "Two Point Museum" am 4. März 2025. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt.

In "Two Point Museum" schlüpfen wir in die Rolle von Museumskuratoren, welche für die Erstellung, Erweiterung und Verwaltung einer breiten Palette von Ausstellungsstücken verantwortlich sind. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Besuchergruppen zu berücksichtigen.

"Two Point Museum" war im August kurz vor der gamescom angekündigt worden.