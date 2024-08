Sega hat die gamescom genutzt, um einen neuen Übersichtstrailer zu "Two Point Museum" zu zeigen. Ohne grosse Umschweife, hier ist das gute Stück:

Hier werden uns die unterschiedlichen Facetten von "Two Point Museum" demonstriert. Erklärende Worte der Entwickler gibt es dabei praktischerweise gleich obendrauf.

In "Two Point Museum" schlüpfen wir in die Rolle von Museumskuratoren, welche für die Erstellung, Erweiterung und Verwaltung einer breiten Palette von Ausstellungsstücken verantwortlich sind. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Besuchergruppen zu berücksichtigen.

"Two Point Museum" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.