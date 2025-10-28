Two Point Museum: Zooseum-DLC vorgestellt

Publisher Sega und Entwickler Two Point Studios haben den Zooseum-DLC für "Two Point Museum" enthüllt. Ein ungefähres Releasefenster für die Erweiterung gibt es auch schon.

Demnach wird der Zooseum-DLC für "Two Point Museum" irgendwann im kommenden Winter erscheinen. Ein flotter Teaser stimmt uns jetzt schonmal 23 Sekunden lang darauf ein.

Im Zooseum-DLC für "Two Point Museum" eröffnet ein brandneues Museum seine Pforten, welches sich ganz den Wundern der Tierwelt widmet. Wildtierexperten werden darin aufgefordert, eine unglaubliche Vielfalt an Tieren zu retten, zu heilen, aufzuziehen und am Ende wieder in die Wildnis zu entlassen, während wir unser Museum auf spannende und unerwartete Weise erweitern.

"Two Point Museum" erschien am 4. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt heute.