Two Strikes: Physischer Release angekündigt

Perp Games gab bekannt, dass das intensive 2D-Kampfspiel "Two Strikes" bald als physische Version für die PlayStation 5 erhältlich sein wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Spiel, der es den Fans ermöglicht, eine greifbare Kopie dieser wunderschön handgezeichneten Kampferfahrung zu besitzen.

Angesiedelt in der brutalen Sengoku-Zeit Japans, entführt "Two Strikes" euch in eine Ära der Unruhen, in der Krieger, Mönche, Gesetzlose und Bauern gezwungen sind, die Waffen zu ergreifen. Als Oda Nobunagas Truppen auf Kyoto marschieren, bleibt das Land in Blut getränkt zurück, und nur die Stärksten überleben. In diesem Chaos beobachtet der Shinigami, der Gott des Todes, wie Krieger um Rache kämpfen. Aber nur den rücksichtslosesten wird eine letzte Chance gewährt: in einem legendären Turnier zu kämpfen, in dem der Sieger das Recht erhält, auf die Erde zurückzukehren und sein Blutbad fortzusetzen.

"Wir freuen uns sehr, mit Entalto Publishing und Retro Reactor zusammenzuarbeiten, um Two Strikes in physischer Form auf die PlayStation zu bringen. Ihr Engagement für die Entwicklung eines visuell beeindruckenden und zutiefst immersiven Kampferlebnisses ist wirklich inspirierend. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler dieses wunderschön animierte, intensive One-Hit-Kill-Kampfspiel in die Hände bekommen."

Perp Games