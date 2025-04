Releasetermin für Two Strikes

Entalto Publishing und Entwickler Retro Reactor haben einen Erscheinungstermin für "Two Strikes" verkündet. Damit ist der Early Access auf dem PC für den 2D-Prügler bald beendet.

Konkret ist "Two Strikes" ab 25. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar. Portierungen für iOS und Android sollen noch folgen. Einen Release Date Trailer gibt es dagegen schon jetzt zu sehen. Darin widmet man sich hauptsächlich der Story.

In "Two Strikes" tauchen wir ein in das Herz des alten Japan. Hierbei handelt es sich um ein 2D-Kampfspektakel mit handgezeichneten Animationen. Als furchtloser Samurai, Kriegermönch oder kühner Gesetzloser, treten wir darin in elektrisierende Duelle ein, bei denen jeder Schlag unser letzter sein kann.