Entlassungen bei Ubisoft Toronto

Die Umstrukturierungen bei Ubisoft gehen weiter. Jetzt wurde bekannt, dass es beim Standort in Toronto zu Entlassungen gekommen ist.

Demnach wurden bei Ubisoft Toronto insgesamt 40 Jobs gestrichen. Ubisoft ordnet die Massnahme offiziell in ein umfassendes Kostensenkungsprogramm ein, welches eine weitreichende Restrukturierung, die Schliessung von Studios wie Ubisoft Halifax sowie die Einstellung mehrerer Projekte umfasst, darunter unter anderem das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time". Zuvor hatte Ubisoft verstärkt auf Live-Service-Spiele wie etwa "XDefiant" gesetzt, die aber letztlich wirtschaftlich hinter den Erwartungen blieben.

Das Studio in Toronto mit insgesamt rund 500 Beschäftigten arbeitet weiterhin am Remake "Splinter Cell", angekündigt im Dezember 2021; Spielszenen daraus wurden aber bislang noch nicht veröffentlicht. Zudem unterstützt der Standort andere Produktionen wie zum Beispiel "Rainbow Six Siege" in Zusammenarbeit mit Ubisoft Montreal.