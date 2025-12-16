Ubisoft übernimmt Montreal-Team von Amazon Games

Ubisoft gibt bekannt, dass man das Team von Amazon Games Montreal übernimmt. Dieses arbeitet aktuell an dem MOBA "March of Giants". Gleichzeitig bedeutet das die Rückkehr des Original Creative Directors von "Rainbow Six Siege" rund sechs Jahre nach dessen Ausscheiden.

Das Team wird nach erfolgreichen Alpha-Tests das nächste grosse Update für "March of Giants" vorbereiten, welches etwa neue Riesen, erweiterte Wettbewerbsmodi und grundlegende Systeme zur Unterstützung langfristigen Wachstums einführt. Amazon unterstützt die Veröffentlichung weiterhin mit Marketingmassnahmen. Ubisoft siegt das Projekt als innovativ, differenziert und geeignet, um bestehende Fans zu binden sowie neue Spieler zu gewinnen.

Das Team wird dabei von Xavier Marquis, bekannt als Original Creative Director von "Rainbow Six Siege", und Alexandre Parizeau, ehemaliger Managing Director von Ubisoft Toronto, geleitet. Die Übernahme soll bereits heute abgeschlossen werden. Finanzielle Details nannte man nicht.