Anstehende Privatisierung von Assassin’s Creed Shadow Studio?

Tencent und Ubisoft sind schon eine ganze Weile nicht voneinander zu trennen. So besitzt der chinesische Gaming-Gigant 10 % von Ubisofts Marktanteilen und 49.9 % des für Ubisoft relevanten Guillemot Brothers Ltd. Laut einem Bericht von Bloomberg finden derzeit Gespräche über einen Kauf des finanziell angeschlagenen "Assassin’s Creed Shadows"-Studios durch Tencent für eine Privatisierung des Entwicklerstudios statt, was wiederum zu Entlassungen führen sollte. Auch werden weitere Wege zur Stabilisierung des französischen Videospielunternehmens diskutiert.

Die Gespräche finden nach mehreren Rückschlägen von Ubisoft statt, etwa die problematische Fassung von "Skulls & Bones" trotz elfjähriger Entwicklung oder das hinter den Erwartungen zurückgebliebene "Star Wars Outlaws". Auch die Verschiebung von "Assassin’s Creed Shadows", bei dem unter anderem historische Ungenauigkeiten beseitigt werden müssen, lässt sich in die Serie an Problemen einordnen.