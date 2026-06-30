Ubisoft Barcelona kündigt Streiks an

Die Mitarbeiter von Ubisoft Barcelona werden ab heute in den Streik treten. Grund dafür sind die jüngsten Umstrukturierungen in dem Unternehmen.

Ein Bericht von Insider Gaming hat weitere Informationen dazu. Durch den jüngsten Stellenabbau bei Ubisoft Barcelona werden demnach 51 Entwickler und damit etwa 28 Prozent der Belegschaft ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Arbeitsniederlegungen sind vom heute an bis zum 16. Juli jeweils dienstags und donnerstags am Nachmittag geplant; insgesamt sind also sechs Streiktage vorgesehen.

Die Beschäftigten fordern unter anderem den Erhalt der 51 betroffenen Arbeitsplätze, einen verbindlichen Schutz vor weiteren Massenentlassungen für mindestens fünf Jahre und die Umsetzung von bereits vereinbarten Beförderungen. Zudem verlangen sie die Rückkehr zu einem Homeoffice-Anteil von 60 Prozent pro Monat und die Überarbeitung des Gehalts- und Sozialleistungssystems.

Ubisoft Barcelona wurde bereits 1998 gegründet.