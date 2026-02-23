Ubisoft: Drei-Jahres-Plan zur Neuausrichtung

Ubisoft hat jetzt in Person von CEO Yves Guillemot verdeutlicht, wie man sich neu ausrichten möchte. So besteht hierfür ein auf drei Jahre ausgelegter Plan.

Grundidee dahinter ist die Stabilisierung und Weiterentwicklung des Publishers. Der zentrale Kern ist dabei das Modell der sogenannten Creative House, denn es verlagert Entscheidungsbefugnisse, Markenführung und den Ausbau langfristiger Reihen stärker in die Teams, welche die Spiele entwickeln.

Parallel dazu hat Ubisoft auch die Produktplanung überarbeitet. Für die kommenden drei Jahre ist demnach eine ganz klar strukturierte Pipeline hochwertiger Veröffentlichungen vorgesehen. Zudem passt Ubisoft seine Organisationsstruktur an und steuert Kosten, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Laut Guillemot zahlt sich zudem die Rückkehr erfahrener Mitarbeiter schon aus. Investitionen in Engines und Tools erhöhten dabei Effizienz, Qualität und Innovationskraft. Ein Verkauf des Unternehmens steht nach seinen Angaben deshalb auch nicht im Fokus.