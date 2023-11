Entlassungen bei Ubisoft Montreal

Was im Laufe des gestrigen Abends zunächst als Gerücht die Runde machte, wurde inzwischen offiziell bestätigt. So ist es auch bei Ubisoft Montreal zu Entlassungen gekommen.

Ein offizielles Statement von Ubisoft liegt inzwischen auch vor und darin erfahren wir etwa den Umfang des Stellenabbaus:

"In den letzten Monaten hat jedes Team bei Ubisoft nach Möglichkeiten gesucht, unsere Abläufe zu rationalisieren und unsere kollektive Effizienz zu steigern, damit wir langfristig besser aufgestellt sind. In diesem Zusammenhang haben wir heute angekündigt, dass wir die allgemeinen und administrativen Funktionen unserer kanadischen Studios umstrukturieren und den Personalbestand in Hybride (unserem VFX-Studio in Montreal) und in unserem globalen IT-Team reduzieren, was sich auf insgesamt 124 Stellen auswirkt. Diese Entscheidungen werden nicht leichtfertig getroffen, und wir bieten unseren Kollegen, die Ubisoft in dieser Übergangsphase verlassen werden, umfassende Unterstützung. Wir möchten ihnen auch unseren grössten Dank und Respekt für ihre zahlreichen Beiträge zum Unternehmen aussprechen. Diese Umstrukturierung hat keine Auswirkungen auf unsere Produktionsteams."