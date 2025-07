Entlassungen bei Ubisoft

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Ubisoft davon betroffen.

Konkret werden wegen eines konzernweiten Restrukturierungsprogramms 19 Stellen bei Red Storm Entertainment abgebaut. Diese Massnahme ist Teil eines schon angekündigten Kostensenkungsplans, mit dem Ubisoft in den kommenden zwei Jahren etwa 110 Millionen Dollar einsparen will. Betroffen davon sind vor allem Mitarbeiter, welche bisher an Optimierungsarbeiten der Snowdrop-Engine und an Inhalten für "Rainbow Six Siege" beteiligt waren. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen: