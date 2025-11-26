Ubisoft bestätigt Entlassungen

Ubisoft hat im aktuellen Geschäftsbericht auch Entlassungen bestätigt. Einige Hintergrundinformationen und konkrete Zahlen dazu nannte man gleichzeitig ebenfalls.

Demnach hat Ubisoft in den vergangenen zwölf Monaten rund 1.500 Mitarbeiter entlassen. Etwa 700 Beschäftigte haben das Unternehmen seit Ende März verlassen.

Besagte Massnahmen sind Teil eines mehrjährigen Programms zur Kostensenkung: Ubisoft hatte ursprünglich geplant, die laufenden Ausgaben bis zum Geschäftsjahr 2026 um 200 Millionen Euro gegenüber 2023 zu reduzieren. Laut dem Bericht wurde dieser Wert schon im Geschäftsjahr 2025 erreicht und sogar minimal übertroffen. Für die Zeit bis zum Geschäftsjahr 2027 sieht das Vorhaben eine zusätzliche Einsparung von 100 Millionen Euro gegenüber 2025 vor.