Weiterer Stellenabbau bei Ubisoft

Die Meldungen über Entlassungen bei Ubisoft gehen weiter. Jetzt wurde bekannt, dass es auch im Studio in Abu Dhabi zu Stellenstreichungen gekommen ist.

Demnach sind in den sozialen Medien klare Hinweise darauf zu lesen, aber ein offizielles Statement von Ubisoft ist bisher noch ausgeblieben. Mitarbeiter kündigen auf diesem Weg nämlich ihren Abschied an und verweisen auf Kürzungen. Die Massnahmen begannen laut den dortigen Angaben im Dezember 2025 und erfolgten ohne öffentliche Mitteilung des Unternehmens. Betroffene berichten dabei auch von mehreren Jahren Tätigkeit im Studio und heben gleichzeitig noch einmal ihre Erfahrungen hervor.

Ubisoft Abu Dhabi besteht seit dem Jahr 2011, dient als regionaler Entwicklungsstandort und beschäftigte laut offizieller Website mehr als 60 Mitarbeiter. Man arbeitete dort unter anderem an "CSI: Hidden Crimes" und "Growtopia".