Ubisoft Paris: Stellenabbau geplant

Auch heute gibt es neue Informationen zur Umstrukturierung bei Ubisoft. Jetzt wurde bekannt, dass Entlassungen bei Ubisoft Paris geplant sind.

So schreibt VGC, dass bis zu 200 Arbeitsplätze bei Ubisoft Paris gestrichen werden, was etwa 18 Prozent der dortigen Belegschaft entspricht. Parallel dazu bereitet der Publisher weitere Kostensenkungen vor und will die Aufgaben der französischen Zentrale in Zukunft stärker auf Unternehmensführung, strategische Priorisierung und Kapitalallokation ausrichten.

Der Stellenabbau soll dabei über eine sogenannte Rupture Conventionnelle Collective erfolgen: Besagtes Instrument erlaubt in Frankreich einen freiwilligen, einvernehmlichen Personalabbau auf Basis von Verhandlungen mit Gewerkschaften. Davon betroffen sind ausschliesslich Mitarbeiter von Ubisoft International mit französischem Arbeitsvertrag. Eine finale Entscheidung fällt aber erst nach Abschluss einer Vereinbarung und der Genehmigung durch die französischen Behörden.

Ubisoft Paris wurde im Jahr 1992 gegründet.