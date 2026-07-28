Gamescom: Das Ubisoft-Line-Up

Ubisoft gab sein Line-Up für die diesjährige gamescom bekannt. Ihr dürft euch auf die Premiere von "Rayman Legends Retold" freuen, der Neuinterpretation des beliebten Platformer-Klassikers, das von Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan entwickelt wird. Im atmosphärisch designten Stand, der mit einer überdimensionalen, aufblasbaren Rayman-Figur überrascht, könnt ihr das Spiel an 15 Stationen in einer 20-minütigen Couch-Coop-Session anspielen und sich von seiner Magie bezaubern lassen. Dabei haben sie die Möglichkeit, den ersten Level des Spiels, einen der neuen Drachenritte sowie einen bei den Fans besonders beliebten Musik-Level zu entdecken.

Ebenfalls zurück ist die Ubisoft Community Lounge. Das Konzept hat sich über die Jahre bewährt und freut sich über eine hohe Beliebtheit. Auch in diesem Jahr finden wieder täglich verschiedene Community-Aktivitäten, Entwickler-Talks und Live-Sessions statt zu Spielen wie "Rainbow Six Siege" , "Assassin’s Creed Black Flag Resynced", "The Division 2", "Rayman" und "Anno 117: Pax Romana" und andere.

Die Programmpunkte werden täglich vor Ort auf Screens angezeigt. Je nach Programmpunkt ist der Zugang an eine entsprechende Altersfreigabe gebunden. Zudem werden ausgewählte Sessions vom 26. bis 29. August live auf den offiziellen Ubisoft-Kanälen auf Twitch und YouTube übertragen, sodass auch Fans ausserhalb der Messehallen zuschauen können.

Der gamescom-Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 6.1 – CO11 B010 und ist für Besucher vom 27. bis zum 30. August geöffnet.​*

Zusätzlich wird "Morbid Metal", das Hack’n’Slash-Roguelite des Kölner Entwicklerstudios Screen Juice, welches von Ubisoft gepublished wird, vom 26. bis 30 August in der Indie Booth Arena in Halle 10.2 anspielbar sein.