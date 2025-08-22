Ubisoft gewinnt gleich drei gamescom awards 2025

Im Rahmen der gamescom award-Verleihung konnte Ubisoft gleich drei begehrte Preise entgegennehmen. "Anno 117: Pax Romana" überzeugte die Jury nicht nur in der Kategorie Best PC Game, auch das Design des Besucher-Messestands konnte den Preis Best Booth der Jury abräumen. Das immersiv gestaltete Areal mit 72 Anspielstationen fängt den Look und die Atmosphäre des Spiels perfekt ein, nicht zuletzt weil tatsächliche Texturen des Spiels für die Gestaltung des Standes verwendet wurden. Gigantische Götterstatuen sind eine beliebte Foto-Gelegenheit, Lavendel-Duft versetzt Besucher nach Latium und Albion, Walking-Acts inspiriert von römischen Statthaltern und Statthalterinnen untermalen die Atmosphäre.

Mitglieder des Anno-Entwicklerteam aus Mainz stehen den Fans zudem während ihres Anspiel-Erlebnisses unterstützend zur Seite.

Ubisoft: Foto eosAndy

Auch der Business-Stand wurde ausgezeichnet in der Kategorie Best Business Booth. Angelehnt an Ubisoft Entwicklerstudios und das Firmenmotto Creator of Worlds präsentiert sich das Areal im Backsteinlook mit einladendem und offenem Standbau. Zahlreiche Teilnehmerfotos vergangener Fotomodus-Contests zieren die Wände und stellen eine Hommage an die kreative Community da, ohne die Ubisoft-Spiele gar nicht existieren könnten.

Ubisoft zeigt im Rahmen der gamescom erstmals die neue Region in "Anno 117: Pax Romana": Albion, eine mysteriöse Keltische Provinz, in der sich kein zivilisierter Römer freiwillig aufhält. Die beliebte Städtebau-Reihe "Anno 117: Pax Romana" eröffnet einen neuen Weg, das Römische Reich durch seine verborgenen Geheimnisse zu entdecken.

Der gamescom-Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 6.1 - Stand CO11 - B010 und ist noch bis 24. August für Besucherinnen und Besucher geöffnet.