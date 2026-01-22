Ubisoft cancelt Prince of Persia: The Sands of Time Remake & weitere Titel

Paukenschlag bei Ubisoft: So wurden das "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" und weitere Titel eingestellt. Ausserdem werden andere Projekte zusätzliche Entwicklungszeit bekommen.

Aber von vorne: Insgesamt stellt Ubisoft sechs Titel ein. Betroffen sind das für dieses Jahr vorgesehene Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time", vier bislang nicht angekündigte Spiele, darunter drei neue Marken, sowie ein Mobile-Titel. Auslöser dafür ist eine umfassende Überprüfung der internen Entwicklungspipeline, welche zu klaren Einschnitten im Spieleportfolio führt.

Parallel dazu erhalten sieben weitere Projekte zusätzliche Entwicklungszeit, um die internen Qualitätsvorgaben vollständig zu erfüllen und ihren wirtschaftlichen Ertrag langfristig zu erhöhen. Ein noch nicht angekündigtes Spiel verschiebt sich dadurch vom Geschäftsjahr 2026 in das Geschäftsjahr 2027 - hierbei könnte es sich um das Remake von "Assassin's Creed IV: Black Flag" handeln.

Die Entscheidungen sind Teil eines konzernweiten Umbaus, mit dem Ubisoft seine kreative Führungsrolle stärken und zu nachhaltigem Wachstum zurückfinden will: Das Vorhaben umfasst dabei eine neue Organisationsstruktur, eine deutlich fokussierte Produktstrategie mit überarbeitetem Drei-Jahres-Fahrplan sowie eine Anpassung der Unternehmensgrösse.

Ubisoft reagiert damit auf ein zunehmend selektives AAA-Marktumfeld, zunehmende Entwicklungskosten und einen intensiveren Wettbewerb, insbesondere im Shooter-Segment. Gleichzeitig verweist man darauf, dass erfolgreiche AAA-Titel weiterhin ein hohes wirtschaftliches Potenzial besitzen.