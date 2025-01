Ubisoft schliesst Studio im Vereinigten Königreich

Schlechte Nachrichten gibt es heute nicht nur von Phoenix Labs, sondern leider auch von Ubisoft. So wird man ein Studio im Vereinigten Königreich schliessen und drei weitere verkleinern.

Laut Angaben von Ubisoft sind insgesamt 185 Jobs von dieser Massnahme betroffen. So wird das Studio in Leamington komplett geschlossen und nur ein kleiner Teil der bisher dort Beschäftigten wird unter Fernverträgen behalten. Ausserdem verkleinert man die Niederlassungen in Düsseldorf (früher Blue Byte), Stockholm und das in Newcastle ansässige Ubisoft Reflections. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen: