Ubisoft schliesst Studio

Ubisoft gab jüngst bekannt, in naher Zukunft ein in Halifax beheimatetes Entwicklerstudio, das Teil des Konzerns ist, schliessen zu wollen. Dieses war erst vor Kurzem einer Gewerkschaft beigetreten.

In einem Statement seitens Ubisoft heisst es, dass das Unternehmen in den vergangenen 24 Monaten Massnahmen vorangetrieben habe, um interne Strukturen, Prozesse und Entwicklungen zu rationalisieren. Im Zuge dessen sei die Entscheidung getroffen worden, das Studio in Halifax zu schliessen.

Von der Schliessung seien insgesamt 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass Ubisoft Ressourcen, Abfindungen sowie allgemeine Unterstützung während der Übergangsphase anbieten werde. Das Halifaxer Studio war hauptsächlich im Bereich mobiler Spiele tätig.

Das Studio in Halifax reiht sich damit in die Riege der Ubisoft-Standorte ein – darunter Massive und RedLynx – die ebenfalls zahlreiche Kürzungen hinnehmen mussten. Die bekannten Ubisoft-Franchises „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“ seien jedoch nicht betroffen und liegen beim von Tencent unterstützten Vantage Studio.