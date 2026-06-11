Ubisoft schliesst Studios in Belgrad & Winnipeg

Turbulente Nachrichten kommen heute von Ubisoft. Demnach wurden die Studios in Belgrad und Winnipeg geschlossen. Zudem findet in San Francisco ein Stellenabbau statt. Insgesamt sind rund 300 Mitarbeiter von den Massnahmen betroffen.

Aber ganz der Reihe nach: Ubisoft hat sein Studio in Belgrad geschlossen, was einen Wegfall von etwa 100 Arbeitsplätzen bedeutete. Ubisoft Belgrad war im Jahr 2016 gegründet worden und entwickelte sich von ursprünglich etwa zehn Beschäftigten zu einem grösseren Support-Standort. Innerhalb des Unternehmens werden aktuell zentrale Entwicklungs- und Projektabläufe neu strukturiert.

Zudem hat Ubisoft auch sein Studio Ubisoft Winnipeg in Kanada geschlossen, wovon die dortigen Mitarbeiter offenbar erst gestern erfuhren. Rund 65 weitere Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz. Ubisoft Winnipeg wurde im Jahr 2018 ebenfalls als Support-Studio gegründet und war etwa an "Rainbow Six Siege", "XDefiant", "Far Cry 6" und "Assassin's Creed Valhalla" beteiligt.

Besagte Schliessung hat auch Auswirkungen auf laufende Projekte und weitere Ubisoft-Standorte, darunter Ubisoft Montreal. Ausserdem wurden etwa 120 Mitarbeiter von Arbeiten an "Rainbow Six Siege" abgezogen. Weitere 50 Beschäftigte wechselten von "Rainbow Six Siege Mobile" und einem bislang unangekündigten Projekt. Dies sind jedoch keine zusätzlichen Entlassungen.

Schliesslich hat Ubisoft im Zuge weiterer Sparmassnahmen auch zahlreiche Stellen an seinem Standort in San Francisco abgebaut. Diese Massnahme ist Teil eines laufenden Konzernumbaus zur Kostensenkung. Hier soll die Zahl der Entlassungen zwischen 50 und 100 liegen. Das Studio von Ubisoft in San Francisco war schon Ende 2024 geschlossen worden. Der Standort selbst blieb jedoch für andere Unternehmensbereiche wie etwa IT und Marketing bestehen.