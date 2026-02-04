Ubisoft entlässt Studioleiter

Ubisoft und der Leiter des Level-Design-Teams am Standort Montreal, David Michaud-Cromp, werden fortan getrennte Wege gehen. Er verstiess gegen den konzernweit geltenden Verhaltenskodex, was dann disziplinarische Massnahmen nach sich zog.

Michaud-Cromp hatte demnach die Rückkehrpflicht ins Büro bei Ubisoft öffentlich kritisiert. Besagter Schritt steht im Zusammenhang mit einer umfassenden organisatorischen Neuausrichtung des Unternehmens, welche bereits Entlassungen und Studioschliessungen mit sich brachte.

Zunächst folgte eine unbezahlte Suspendierung und später die fristlose Kündigung. Ubisoft erklärte dazu, dass das Äussern von Meinungen grundsätzlich nicht zur Entlassung führt. Massgeblich ist dabei vielmehr die Einhaltung der jährlich bestätigten Verhaltensregeln. Bei Verstössen dagegen greift ein festgelegtes Verfahren, das je nach Art, Schwere und Wiederholung des Fehlverhaltens abgestufte Massnahmen vorsieht.