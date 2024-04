Termin für nächstes Ubisoft Forward-Event steht fest

Ubisoft hat offiziell den Termin für das jährliche Event „Ubisoft Forward“ bekannt gegeben. Neuigkeiten vom Entwickler und Publisher erwarten euch im Juni.

„Seid am 10. Juni live aus Los Angeles beim #UbiForward dabei und erfahrt mehr über Updates und kommende Veröffentlichungen“, so Ubisoft.

„Ubisoft Forward“ findet das zweite Jahr in Folge im Rahmen des „Summer Game Fest“ in Los Angeles statt. Dieses findet am 7. Juni statt, bevor im Anschluss vom 8. bis 10. Juni die „SGF Play Days“ stattfinden, eine Veranstaltung für Medien und Influencer in der Innenstadt von Los Angeles.

„Day of the Devs: SGF Edition“ wird am 7. Juni direkt im Anschluss des „Summer Game Fest“-Live-Showcase online per Livestream präsentiert.