Ubisoft verschiebt einige Grossproduktionen auf 2026 & 2027

Ubisoft gibt bekannt, dass man einige Grossproduktionen auf das nächste oder übernächste Jahr verschiebt. Der Grund für diese Massnahme ist einleuchtend.

Ubisofts Boss Yves Guillemot nennt in diesem Kontext zwar keine konkreten Namen, suggeriert aber, dass es die fünf grössten hausinternen Franchises betrifft. Dabei würde es sich um "Assassin's Creed", "Far Cry", "Rainbow Six", "The Division" und "Ghost Recon" handeln.

Die Idee dahinter ist, dass die grossen Titel durch die zusätzliche Entwicklungszeit besser reifen und verfeinert werden können. Zuletzt hat man diesbezüglich ja mit "Assassin's Creed Shadows" sehr gute Erfahrungen gemacht.

Und was erscheint dann überhaupt noch in diesem Jahr? Nun, da wären etwa "Anno 117: Pax Romana", das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time", "Rainbow Six Mobile" oder auch "The Division: Resurgence". Zudem ist für das eben erwähnte "Assassin's Creed Shadows" die erste grosse Erweiterung angedacht und das X-Update für "Rainbow Six Siege" wartet sogar schon im Juni auf uns.