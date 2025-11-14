Ubisoft verschiebt Halbjahresbericht

Ubisoft hat am gestrigen Abend die Veröffentlichung seines Halbjahresberichts für das Geschäftsjahr 2025/2026 sehr kurzfristig verschoben und den Handel mit seinen Aktien ausgesetzt. Wir haben alle bisher bekannten Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Wie Ubisoft mitteilt, habe man die Börse Euronext gebeten, den Handel mit Ubisoft-Aktien und Anleihen mit dem Marktstart am heutigen Tag zu stoppen. Die Aussetzung soll bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen, die irgendwann in den kommenden Tagen stattfinden wird, bestehen bleiben. Einen neuen Termin dafür nannte der französische Publisher aber noch nicht.

Ubisoft erklärt zudem, man werde den Markt informieren, sobald der genaue Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Handels feststeht. Gründe für die Verschiebung wurden gleichzeitig leider nicht genannt.