gamescom: Ubisoft zeigt kommende Blockbuster

Ubisoft gab heute sein Line-Up für die diesjährige gamescom bekannt. Ihr dürft euch über die Titel "Star Wars Outlaws" und "Assassin’s Creed Shadows" freuen, die am Ubisoft Stand in Halle 6.1 in jeweils thematisch-passender Atmosphäre präsentiert werden und Fans mit speziellen Foto-Spots und Goodies willkommen heissen.

Star Wars Outlaws

Für "Star Wars Outlaws" stehen 100 Anspielstationen bereit, an denen Gäste eine Mission anspielen können, bevor das Spiel offiziell am 30. August erscheint. Der Stand verfügt zudem eine Spectator Area für alle, die einen Blick auf den Stand werfen wollen. Zugang zum Stand ist nur für Personen ab 16 Jahren möglich.

Informationen aus erster Hand zu "Assassin’s Creed Shadows", dem neuesten Teil der beliebten Assassin’s Creed-Reihe, welches die Spieler ins feudale Japan versetzt, liefert eine Entwickler-Präsentation in einem Kino, das Platz für 400 Besuchern bietet. Fans können hierbei die unterschiedlichen Spielstile der beiden Protagonisten Naoe und Yasuke live erleben und kennenlernen.

Beide Stände sind über einen einfachen Zugang besuchbar. "Star Wars Outlaws" bietet zudem Anspielstationen für Personen im Rollstuhl sowie bei Bedarf die Eingabemöglichkeit mit dem Xbox Adaptive Controller.

Für Fans von Rainbow Six Siege oder "XDefiant" lohnt sich ein Besuch im Xperion am Hansaring. Dort wird am 23. August im Rahmen der gamescom das europäische R6 Combine Finale ausgetragen, bei dem die besten zwei "Rainbow Six Siege"-Teams aus Europa live vor Ort um ein Preisgeld von 20'000 € spielen. Interessierte können sich zudem vor Ort in einer exklusiven "XDefiant"-Arena messen, um ihr Können im neuen kostenlosen, rasanten Arcade-Shooters von Ubisoft zu beweisen.

Cosplayer dürfen sich auf eine besondere Aktion von Ubisoft freuen: Cosplay Fotograf eosAndy und Ubisoft bieten während der Messe-Tage am "Assassin’s Creed"-Stand in Halle 6.1 kostenlose Fotoshootings an. Alle, die in einem "Assasssin’s Creed"-Cosplay erscheinen, haben zudem die Möglichkeit mit ihren Bildern an dem #AssassinsCreedCosplayContest teilzunehmen und dadurch die Gelegenheit, tolle Preise zu gewinnen.

Auch die Anno Union nutzt die Gelegenheit, um mit Fans und Anno-begeisterten Spielern in direkten Austausch zu treten und lädt zum allerersten Anno Builders Event ein. Teilnehmende erhalten unter anderem die Möglichkeit, einen Teil des Dev-Teams zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und an Präsentationen teilzunehmen.

**Das Anno Builders Event findet am 21. August in der Roonburg in Köln ab 18 Uhr statt. **